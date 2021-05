Das Angebot unter Pandemiebedingungen zu leisten, sei für die Büchereiteams kräftezehrend gewesen. Immer wieder habe man sich auf geänderte Regelungen einlassen und diese umsetzen müssen. „Daher war das Jahr 2020 trotz reduzierter Öffnungszeiten und Schließungen sehr arbeitsintensiv. Von den 12.700 Mitarbeitenden haben viele unter erschwerten Bedingungen mehr als 753.000 Arbeitsstunden geleistet“, sagt die Paderbornerin Elisabeth Lappe-Oeynhausen, Sprecherin der LAG KiÖB.

Dabei hätten die ehrenamtlichen Büchereimitarbeiter die Ausleihe und Rückgabe von Medien mit viel Kreativität und Herzblut organisiert. Ob nun kurzerhand ein Fenster einer Bücherei zum „Ausleihtresen“ für kontaktlose Übergabe vorbestellter Medien umfunktioniert wurde oder ein Büchereiteam eine illuminierte Fenster-Buchausstellung eingerichtet hatte, um dort neue Medien zu präsentieren – an Ideen mangelte es nicht. Ebenso sorgten ein Büchertaxi oder verstärkter Service über die sozialen Medien für Kontakt zur Leserschaft.

„ Gerade in ländlichen Gemeinden sind die Katholischen Öffentlichen Büchereien wichtige, öffentlich zugängliche und kostenfreie Orte der Begegnung und des Austauschs. Gerade in ländlichen Gemeinden sind die Katholischen Öffentlichen Büchereien wichtige, öffentlich zugängliche und kostenfreie Orte der Begegnung und des Austauschs. “ Elisabeth Lappe-Oeynhausen

„Gerade in ländlichen Gemeinden sind die Katholischen Öffentlichen Büchereien wichtige, öffentlich zugängliche und kostenfreie Orte der Begegnung und des Austauschs. Sie bilden eine physische Konstante in einer zunehmend auf digitale Inhalte fokussierten Umgebung. Die Büchereien sind Mittler zwischen Kirche und Welt. Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Frauen und Männer, die ihren christlichen Glauben konkret leben, gäbe es keine katholische Büchereiarbeit. Diesen Menschen gebührt unsere ganze Unterstützung, unsere Wertschätzung und unser Dank“, sagt Elisabeth Lappe-Oeynhausen, die zugleich Teamleiterin der Büchereifachstelle im Erzbistum Paderborn ist.

„Auch in dieser Krisenzeit zeigen sich die Stärken der kleinen Büchereien in Wohnortnähe: sie sind von den großen und kleinen Menschen problemlos erreichbar, insbesondere wenn man wegen Homeoffice oder Homeschooling mehr Zeit daheim verbringt. Außerdem bietet ein Spaziergang zur örtlichen Bücherei eine willkommene Pause und ist der Griff zu physischen Medien eine Abwechslung angesichts stundenlanger Bildschirmarbeitszeiten.“

Zahlen

Es gibt 215 Katholische Öffentliche Büchereien im Erzbistum Paderborn mit 1692 Mitarbeitern. Außer den drei Nebenamtlichen und 13 Hauptamtlichen arbeiten 1676 ehrenamtlich Engagierte in den Katholischen Öffentlichen Büchereien im Erzbistum Paderborn. Die Büchereien sind in Trägerschaft der Kirchengemeinden. Viele Büchereien befinden sich im ländlichen Raum, in dem sie Kultur- und Bildungsaufgaben wahrnehmen. Eines ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Leseförderung. Kitas und (Grund-)schulen sind daher wichtige Kooperationspartner. Darüber hinaus bieten sie auch Veranstaltungen für Erwachsene an, wie Autorenlesungen, die auch andere Zielgruppen der kirchlichen wie politischen Gemeinde sein können.