Mit einem Zuschuss in Höhe von zehn Prozent

In Anlehnung an das Förderprogramm der KfW-Bank NRW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) hat die Stadt daher ein eigenes Förderprogramm umgesetzt, das die energetische Sanierung von Wohngebäuden und die Umstellung der Wärmeversorgung der Gebäude auf erneuerbare Energien unterstützt. Gerade in Altbauten liegen hier große Potenziale, um den Energieverbrauch deutlich zu senken.

Einen Antrag für das Förderprogramm Gebäudesanierung können alle stellen, die Eigentum in Schloß Holte-Stukenbrock besitzen. Auch diejenigen, die seit dem 1. Juni 2020 einen Antrag bei der KfW-Bank NRW oder BAFA für Immobilien in der Stadt gestellt haben, sind berechtigt. Gefördert werden neben Komplett­sanierungen zum Effizienzhaus nach den Standards KfW Denkmal, KfW 100, KfW 85, KfW 70, KfW 55, KfW 40 und KfW EE, auch Einzelmaßnahmen wie die Wärmedämmung von Dachflächen, die Erneuerung von Fenstern und Außentüren oder der Austausch von Heizungsanlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Antragsformulare gibt‘s im Rathaus

Dabei gewährt die Stadt jeweils einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent des Förderbetrages der KfW-Bank NRW oder BAFA. Die Förderung ist jedoch nach Immobilienform auf einen bestimmten Betrag begrenzt: Für ein Einfamilienhaus liegt die Höchstfördersumme beispielsweise bei 5000 Euro, Mindestfördersumme ist immer 400 Euro.

Interessierte finden das Antragsformular, die Förderrichtlinien und den Flyer zum Förderprogramm Gebäudesanierung mit weiteren Informationen zu benötigten Unterlagen, Höhe des Zuschusses und förderfähigen Maßnahmen auf der Homepage der Stadt unter https://www.schlossholtestukenbrock.de/wirtschaft-wohnen/energie-umwelt/klima-energie/foerdermassnahme. Ansprechpartnerin ist Klimaschutzmanagerin Stefanie Schäfer, erreichbar telefonisch unter 05207/8905-227 oder per Mail an stefanie.schaefer@stadt-shs.de.