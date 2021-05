Harmonie in Musik und Leben

„Ich wollte ein lebensbejahendes, harmonisches und rockiges Album aufnehmen“, erzählt Philipp Meyer, der sich als Künstler Phil Solo nennt und in Paderborn bestens bekannt ist. Er trat oft im Pub Old Triangle auf, beim Frühlingsfest und Weihnachtsmarkt sowie beim Weinfest in Schloß Neuhaus. Gerade erst hat der 41-Jährige mit anderen Musikern das Video zu „Freundschaft“ in der Gaststätte Bobberts gedreht – es ist der Nachfolgesong zu „Ohne uns ist‘s still“, einem Projekt des Paderborner Kultursoli , um auf die Nöte von Musikern, Künstlern und Veranstaltern aufmerksam zu machen, denen die Pandemie den Teppich, oder besser gesagt die Bühne, unter den Füßen wegzog. Phil Solo unterstützt die Hilfskampagne nach Kräften.