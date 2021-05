Stadt sichert sich Vorkaufsrecht

Zehn Hektar als Ersatzfläche für die Polizeischule nach Bau der Gedenkstätte Stalag 326 in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock -

Von Monika Schönfeld

Per Dringlichkeitsbeschluss haben Bürgermeister Hubert Erichlandwehr und ein weiteres Ratsmitglied eine Satzung beschlossen, die der Stadt das Vorkaufsrecht für zehn Hektar Land zubilligt, das zwischen dem Gelände der Polizeischule in Stukenbrock-Senne und der Landesstraße 756 (Paderborner Straße) liegt. Dieses Vorverkaufsrecht greift, wenn der Besitzer der drei Flurstücke sein Land verkaufen will.