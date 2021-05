13 Jahre lang war Jaspert Chef der Bielefelder Wohnungsgesellschaft BGW. Projekte, die er auf den Weg gebracht hat, prägen bis heute das Stadtbild. Das Harrogate-Quartier zum Beispiel. Themen in der Stadtentwicklung beschäftigen ihn auch im Ruhestand. Er fordert mehr Grün und mehr Wasser in die Stadt – und mehr Bedacht beim Wohnungsbau. „Der Kesselbrink ist eine Steinwüste“ „Der Kesselbrink ist eine Steinwüste“, meint Jaspert. Schon einmal war er mit Vorschlägen für eine Wohnbebauung und damit für eine Verkleinerung des Platzraumes öffentlich hervorgetreten. Wenn dies nun nicht gelinge, dann könnten auch Wasserflächen die Aufenthaltsqualität auf dem Platz erhöhen, findet Jaspert. Kein Hirngespinst. Andere Städte machten es vor, sagt der Bau-Experte und verweist als ein Beispiel auf die „Grüne Mitte“ in Essen, mitten im Universitätsviertel der Ruhrgebietsmetropole.