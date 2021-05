Weniger CO2 durch Online-Lehre

Bieletzke setzt hinter dieses „klingt positiv“ gleich ein Aber, denn: „Jede Videokonferenz und jeder Computer erzeugt ebenfalls CO2, da der Datenverkehr während der Vorlesung natürlich Strom verbraucht.“ Bieletzke, Spezialist für E-Learning, hat errechnet, wie viel CO2 im Vergleich zwischen realen Wegen zur Vorlesung und der „Daten-Autobahn“ eingespart wird – und ob überhaupt. Im März 2020 habe die FHM innerhalb weniger Tage alle Präsenzvorlesungen und Seminare in den virtuellen Raum verlegt. Das sei, so Stefan Bieletzke, „unproblematisch“ gewesen, weil die Hochschule ohnehin auf diese Weise im berufsbegleitendem Studium gelehrt habe. Statt zur Hochschule zu fahren, hätten die Studentinnen und Studenten morgens ihren Computer hochgefahren und sich in den virtuellen Vorlesungsraum eingeloggt.