„Stark!“: Theo wird zum Mutmacher

Und dabei gehört Sport unbedingt dazu: Theo, der die fünfte Klasse des Gymnasiums der Schulen St. Michael in Paderborn besucht, spielt Football und Basketball in seinem leichten, wendigen Rollstuhl. Er hat viele Freunde, die er beim Fußball unterstützt, und verpasst kein Heimspiel des SC Concordia Scharmede. Mit seiner positiven Einstellung und seiner Lebensfreude schafft es Theo bald sogar ins Fernsehen. Ein Team dreht aktuell mit ihm und seinen Freunden Leo, Tim und Bastian eine Dokumentation für die Sendereihe „Stark!“. Darin werden Kinder vorgestellt, die ein besonderes Schicksal meistern und damit anderen Mut machen. Gezeigt werden soll die Folge mit Theo im kommenden Jahr im Kinderkanal Kika. Mehrere Drehtermine haben schon in Scharmede stattgefunden.