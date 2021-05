Durchs Dorf schlendern und viel entdecken

Den Anfang macht Rosemarie Nölle mit einem „Schlender-Rundgang durchs Dorf“: „Steinhagen City to Go“. Vielleicht ist das ja ein Vorschlag für das lange Pfingstwochenende. Los geht es auf dem Marktplatz – in der Mitte des Dorfes, wie Rosemarie Nölle sagt. Seitdem er 2017 neu gestaltet worden ist mit Möglichkeiten zum Ausruhen und Wasserspielen – bei schönem Wetter –, ist er ein Anziehungspunkt. Nicht nur donnerstags, wenn Wochenmarkt ist. Weiter Richtung der Straße Am Pulverbach sollte man kurz an den Stelen „Wandelläufer“ des Steinhagener Künstlers Ulf Strippelmann Halt machen, die dort seit 2018 zwischen Volksbank und ZOB stehen: „Sie sind ein Materialmix aus Stahl und Glas, jeweils 200 Kilo schwer. Bei Nacht leuchten sie von innen“, erläutert die Stadtführerin. Zwischen Kunst und einem Relikt aus der Eiszeit Die nächste Station ist das Rathaus. Dort wehen die Fahnen mit dem Gemeindewappen: „Die Getreideähren und der Wacholderzweig stehen für zwei Zutaten, die man für die berühmteste Steinhagener Spirituose benötigt.