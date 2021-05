Gegen 7.40 Uhr wurde ein Brand in einem Industriebetrieb an der Elsener Straße in Paderborn gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die betroffene Werkhalle bereits geräumt, Brandschutzhelfer des Betriebes hatten zudem bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet.

Aus einer Filteranlage drang dichter Brandrauch und verrauchte somit Teile der Werkhalle. Durch Öffnungsschlitze der Filteranlage konnten die Einsatzkräfte Feuerschein im dem Inneren der Anlage sehen. Nachdem eine Spannungsfreischaltung der Filteranlage veranlasst worden war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Danach wurde die Halle entraucht, nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Bei dem Einsatz wurden die hauptamtlichen Feuerwachen Nord und Süd mit zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug, einem Wechselladerfahrzeug, einem Einsatzleitwagen, einem Kommandowagen sowie einem Rettungswagen um rund 20 Einsatzkräften eingesetzt. Der ebenfalls alarmierte Löschzug Stadtmitte musste an der Einsatzstelle nicht mehr tätig werden und übernahm daher für die Dauer des Einsatzes die Wachbesetzung auf der Feuerwache Süd.

Nur wenige Minuten später wurde der Löschzug Stadtmitte mit weiteren bereits freigewordenen Einsatzkräften von der Einsatzstelle in der Elsener Straße sowie der gerade zum Dienst angetretenen neuen Wachabteilung der Feuerwache Süd zu einem Folgeeinsatz in die Pontanussstraße alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte es in der Stadtverwaltung zu einem Kellerbrand gekommen sein. Dieser stellte sich im weiteren Verlauf jedoch als ein technischer Defekt an einem Beleuchtungsgerät heraus.

Parallel kam es gegen 9.20 Uhr schließlich zu einem weiten Einsatz. In einem Supermarkt in Sennelager hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch die Kräfte des Defence Fire and Rescue Service der britischen Streitkräfte sowie der ebenfalls alarmierten ehrenamtlichen Löschzüge Schloss Neuhaus und Stadtheide konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Eine Brandmeldeanlage hatte dort aufgrund von technischen Störungen ausgelöst, so dass seitens der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.