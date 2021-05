Corona bringt Ideen für die Zukunft

Paderborn -

Von Maike Stahl

Die Corona-Pandemie hat auch die Stadtverwaltung mit ihren 2800 Mitarbeitern vor große Herausforderungen gestellt. Manche der aus der Not geborenen Lösungen haben sich jedoch bewährt, so dass sie die Pandemie überdauern werden, kündigte Haupt- und Personalamtsleiterin Monika Bürger am Dienstag im Hauptausschuss an.