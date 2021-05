Der Bagger greift früher zu

Bad Oeynhausen -

Von Lydia Böhne

In der nördlichen Gebäudewand klafft bereits ein großes Loch, und die erste Mulde ist schon zum Großteil gefüllt: Am Dienstag haben die Abrissarbeiten am Haus der Jugend begonnen – früher als gedacht. An den zeitlichen Plänen der Medical City Plaza OWL Investment GmbH für ihren Neubau ändert das allerdings nichts. Mitte Juni soll die Umsetzung des Projektes mit dem Spatenstich für das Parkhaus beginnen.