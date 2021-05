Es ist finster in dem Gang unter der Erde. Er ist gut abgesichert: Brett reiht sich an Brett – sowohl die Seitenwände als auch die Decke des Tunnels sind mit Holz gestützt. Für die Spurensicherung hat die Herforder Polizei Unterstützung vom Kriminaltechnischen Team des Bielefelder Präsidiums erhalten. „Die Auswertung der Spuren wird sich noch einige Tage – voraussichtlich bis zum Ende der Woche – hinziehen“, erklärt Lah-Schnier. Mit ihren Arbeiten waren die Unbekannten, auf die es bislang noch keine Hinweise gibt, bereits recht weit fortgeschritten. „Sie waren schon an der Grundmauer des Gebäudes angekommen. Es fehlte quasi nur noch der Durchbruch“, so die Polizeisprecherin. Der Tunnel ist sieben bis acht Meter lang und etwa einen Meter breit.