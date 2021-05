Unter dem Motto „Hemmungslose Freundlichkeit“, einer Redewendung, die in Vor-Corona-Zeiten aus einem kollektiven Impuls der Ensembles als Reaktion auf den rechtsextremen Anschlag in Hanau entstand, plant das Theater eine Präsenzspielzeit aus, so Heicks, „vielen neuen Produktionen, aber auch lieb gewonnenen Stücken, die in den vergangenen Spielzeiten coronabedingt kaum oder gar nicht gezeigt werden konnten.“ Das Musiktheater unter seiner Direktorin Nadja Loschky eröffnet die Spielzeit mit der Uraufführung „Odysseus‘ Heimkehr“ (29. August), einem Werk, das Monteverdis „Il ritorno d‘Ulisse“ ins Heute überführt und von dem aufstrebenden Komponisten Sebastian Schwab vertont wurde. Es folgt das turbulente Musical „The Goodbye Girl“ (2. Oktober) sowie die märchenhafte Oper „Rusalka“ von Antonin Dvořák (27. November), die zuletzt vor knapp 20 Jahren in Bielefeld zu erleben war. Ebenfalls nach langer Abwesenheit steht mit „Adriane auf Naxos“ (5. März) ein Werk von Richard Strauss auf dem Programm. „Der Besucher“ (28. April) ist die zweite Kammeropern-Uraufführung, die dank der Förderung „Neue Wege“ des Landes NRW in Auftrag gegeben werden konnte. Nachgeholt aus dieser Spielzeit werden die Opern „La Bohème“ (29. Januar) und „Entführung aus dem Serail“ (4. Juni) – „meine absolute Lieblingsoper von Mozart“, sagt GMD Alexander Kalajdzic – sowie die deutsche Erstaufführung von Christian Josts „Egmont“ (23. April).