In drei Monaten zur neuen Nord-Süd-Achse

„Wir liegen genau im Zeitplan“, erklärt Armin Wittmeier vom Landesbetrieb Hessen Mobil. Wittmeier ist der Projektverantwortliche für die Baustelle. Damit die Arbeiten so zügig klappen, muss die Strecke zwischen der Straße Gashol und dem Abzweig zum Gewerbegebiet am SVG-Rasthaus voll gesperrt werden. Das geht schneller, ist sicherer und billiger als eine Ampellösung – und obendrein besser für die neue Straße, da weniger Nähte nötig sind, erklärt der Fachmann. Schwerlastverkehr verursachte Schäden Die B 252 sei an dieser Stelle zwar erst 2003 fertiggestellt worden. Vor allem der zunehmende Schwerlastverkehr habe der Trasse aber zugesetzt.