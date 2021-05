Stoppsignal für Kläranlagen-Planung

Tatsächlich war sich die Politik in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend weitgehend einig. Bevor die nächsten Planungsschritte für die notwendige Anpassung der Abwasserbehandlung unternommen werden, sollen womöglich kostengünstigere Alternativen geprüft werden wie die Beibehaltung von zwei Kläranlagen-Standorten (wie bisher) sowie ein Anschluss an den Abwasserverbund Obere Lutter mit der von Bielefeld und Gütersloh gemeinsam betriebenen Großkläranlage in Isselhorst. Wie berichtet, sind die möglichen Projektkosten für die Entwurfsplanung einer Zentralkläranlage Künsebeck mittlerweile mit 47 Millionen Euro beziffert worden, sogar dann ohne eine vierte Reinigungsstufe. In der Machbarkeitsstudie des Fachbüros Dahlem war 2019 noch von etwa 20 Millionen Euro die Rede. „Das Ausmaß der Ungenauigkeiten hat mich erschüttert“, sagte Tappe und stellte klar, dass die Stadt Halle sowohl eine zukunftsfähige, eine ökologisch sichere, aber eine eben auch finanzierbare Lösung der Abwasserthematik wolle.