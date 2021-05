Damit‘s auch drinnen Spaß macht

Werther-Häger -

Von Volker Hagemann

Vor allem ihr naturnahes Außengelände lieben die „Dorfwichtel“ in Häger; hier schaukeln, klettern und spielen die neun Kinder zwischen einem und drei Jahren – und kümmern sich begeistert um ihre Hochbeete, in denen sie Kürbisse, Tomaten, Zucchini und mehr hegen und pflegen. Ausflüge führen regelmäßig in die Wiesen und Wälder der Umgebung. Wenn denn das Wetter mitspielt – umso mehr freuen sich die Kinder und ihre drei Erzieherinnen jetzt über die neue Bewegungslandschaft, die sie in den Innenräumen nutzen können.