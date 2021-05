Friedrich-Wilhelm Hillbrand (64) freut sich, wenn er mit seinen Enkelinnen Pia und Carla auf der Bank vor dem Bauernhaus sitzt und den Mädchen Bussarde und Rotmilane zeigen kann. „Es ist schön hier, auch wenn man die Autobahn hört.“ Der 150 Jahre alte Hof in Porta Westfalica ist seit den 60ern im Besitz der Hillbrands. Pia und Carla sind die vierte Generation, die hier lebt. Doch die Familie blickt in eine ungewisse Zukunft. Denn die Bahn plant zwischen Bielefeld und Hannover eine neue ICE-Trasse, um die Städte in 31 Minuten zu verbinden – 17 Minuten schneller als jetzt. Die Trasse ist Bestandteil des sogenannten Deutschlandstakts, der in der Theorie Zug-Anschlüsse ohne Wartezeiten ermöglicht. „Von den bisher bekanntgewordenen fünf Trassenvarianten würden vier über unseren Grund und Boden führen“, sagt Marco Hillbrand (35), der den Hof mit seinem Vater betreibt.