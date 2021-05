Der Arzt soll sich während seines Dienstes im Gütersloher Sankt-Elisabeth-Hospital an drei Patientinnen vergangen haben. Die erste Tat soll am 21. September vergangenen Jahres in einem Aufwachraum des Krankenhauses geschehen sein, als der Mediziner die Hand einer benommenen Frau an sein Geschlechtsteil geführt haben soll. Einen Monat später, am 22.