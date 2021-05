Die Altstadt-Kaufleute sind deshalb bereits auf dem Zaun. „Das parallel zum Jahnplatz-Umbau durchzuziehen, ist schon eine brutale Geschichte“, sagt Henner Zimmat, Vorsitzender der Kaufmannschaft Altstadt. Die zeitlichen Abläufe kritisiert er ebenso wie die Informationspolitik. Die Altstadt-Kaufleute seien „nur dabei statt mittendrin“. Zu den neuen Plänen gehört, ab Juni auch den Waldhof für den Autoverkehr dicht zu machen. „Kunsthalle und Stenner-Forum sähen das gerne“, sagt Jens Julkowski-Keppler von den Grünen. Der Skulpturenpark sei dann begehbarer und erlebbarer, die Kultur würde in den Vordergrund rücken. Und wenn der Waldhof eine Fahrradstraße wäre, gebe es in der Verlängerung zur Straße Am Bach zumindest für Radler eine gute und sichere Ost-West-Achse durch die Stadt. Zwar liegen hier zwei Parkhäuser, die nicht mehr von der Artur-Ladebeck-Straße aus zu erreichen wären, „aber doch über den Niederwall“, sagt Julkowski-Keppler und betont, dass auch „jeder Hinterhof-Parkplatz“ für Anwohner erreichbar bleiben soll.