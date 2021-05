Höxter geht in die Schul-Offensive

In der Kreisstadt werden Millionen in die Bildung investiert – aktuelle und geplante Großprojekte machen stolz

Von Jürgen Drüke

Die Masterarchitekturarbeit einer Höxteraner Studentin wird im nächsten Jahr umgesetzt und die Grundschule am Nicolaitor für den offenen Ganztag erweitert. Dabei laufen die Arbeiten an der Grundschule am Petrifeld, der zweiten Grundschule in der Kreisstadt, noch voraussichtlich bis September auf Hochtouren.