Der Flickenteppich soll verschwinden

Wer vom Dorf-Laden aus über das Hägerfeld in Richtung Jöllenbeck oder in umgekehrter Richtung fährt, merkt seit langem: An vielen Stellen gleicht die Fahrbahn einem Flickenteppich. Auf Wertheraner Stadtgebiet ist das erlaubte Tempo auf der auch von Pendlern vielbefahrenen Strecke daher auf einem längeren Abschnitt auf 40 km/h herabgesetzt. Nun also steht die Sanierung der insgesamt 3,3 Kilometer langen Verbindung an, die auf Hägeraner Seite als Hägerfeld verläuft und ab der Stadtgrenze auf Jöllenbecker Gebiet weiter als Bargholzstraße.