Paderborn -

Von Dietmar Kemper

In der Corona-Pandemie kommen immer mehr Menschen auf den Hund. Mehr Hunde bedeuten mehr Kot, mehr Arbeit für den ASP und mehr Ärger für all diejenigen, die in die Häufchen treten oder sie in ihrem Vorgarten finden. Mit mehr Hundekottütenspendern versucht die Stadt Paderborn gegenzusteuern.