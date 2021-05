Laut Polizei wurden die bislang unbekannten Einbrecher vermutlich durch einen ausgelösten Alarm verschreckt, als sie am Mittwochabend, 19. Mai, gegen 23.40 Uhr versuchten, in das Lager der Apotheke Am Markt in Steinhagen einzubrechen.

Wie die Polizei berichtet, waren an den Türen des Lagers Spuren des versuchten Aufhebelns erkennbar. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem versuchten Einbruch machen kann, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/869-0.