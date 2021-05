Weder Ortsfeste noch Konzerte oder Theateraufführungen durften stattfinden. Ein Virus, das Ende 2019 eigentlich nur in Fachkreisen bekannt war, hatte allen Veranstaltungen einen Riegel vorgeschoben. Inzwischen gibt es Licht am Ende des Tunnels. Die Zahl der Geimpften steigt stetig, im Juni soll die Priorisierung aufgehoben werden. Wie geht es dann weiter mit dem Kulturbetrieb in Kirchlengern? Das WESTFALEN-BLATT fragte bei Martina Stallmann, die im Rathaus gemeinsam mit Petra Rullkötter für die Organisation der Kultursaison zuständig ist, nach. „Wir stehen in den Startlöchern und würden gerne wieder etwas anbieten.