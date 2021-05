Angst vor einem nächsten Lockdown

Restaurants in Vlotho dürfen ab Freitag wieder Gäste bewirten

Vlotho -

Von Jürgen Gebhard

Ab Freitag dürfen auch in Vlotho die Gaststätten wieder öffnen. „Sieben Monate war geschlossen“, sagen Heike und Klaus Schadde und freuen sich auf den Neustart. Seit 24 Jahren betreiben sie an der Seebruchstraße in Valdorf das Gasthaus Schadde. Die Zwangsschließung hat den Gastwirten einiges abverlangt: „Viel Langeweile, keine Gäste und kein Geld.“