Henning Blomeyer, Pressewart des Vereins, hat sich mit den ersten Flugversuchen am Homberg beschäftigt. In seinem Gastbeitrag für diese Zeitung schlägt er einen Bogen in die Gegenwart: Mit der Elektrifizierung eines Segelflugzeuges schlägt der Verein jetzt ein neues Kapitel auf: „Wir schreiben das Jahr 1925. 13 Jahre nach der Gründung des Herforder Vereins für Luftfahrt (HVfL). Eine kleine Gruppe von (damals ausschließlich männlichen) Mitgliedern trifft sich auf dem Homberg und wagt die ersten Starts mit Hänge- und Sitzgleitern von der Wiese auf der Kuppe hinunter ins Werretal.