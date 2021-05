Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.45 Uhr auf der Straße Quellental. Die Frau aus Kirchlengern war in ihrem Mercedes in Fahrtrichtung Brunnenstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung wollte sie links auf die Brunnenstraße abbiegen.

Ihr kam ein Linienbus entgegen, an dessen Steuer ein 55-jähriger Vlothoer saß. Er kam aus Richtung Jahnstraße auf der Brunnenstraße und hatte Vorfahrt. Als der Mercedes zum Abbiegen auf die Brunnenstraße fuhr, wollte der Busfahrer noch bremsen, bekam das Fahrzeug aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen.

Durch den Aufprall verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ebenso ein 15-jähriger Löhner, der im Bus gegen einen Sitz geschleudert worden war. Beide Leichtverletzten wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro.