„Hier wird alles aufgerissen, die Kabel gehen vor jedem Haus her“, ärgert sich Karl-Heinz Pönighaus. Es müsse doch ein Einfaches sein, zumindest für alle den entsprechenden Abzweig zum Grundstück anzulegen. Sein Haus ist eines von zehn, das nicht profitieren wird. Er hat sich an die Stadt Enger gewandt – nicht in seinem eigenen Interesse, sondern für die Dorfgemeinschaft, in der er sehr aktiv mitwirkt. Die Stadt Enger verweist den 70-Jährigen, der selber aus der IT-Branche kommt, an den Kreis Herford. Dieser teilt dem Herringhauser mit, dass einige Häuser schlicht nicht förderfähig seien, ein Ausbau in Eigenregie aber immer denkbar wäre. „Das würde übrigens 30.000 Euro kosten.