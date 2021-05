Entsprechend äußerte sich jetzt Greenfiber-Sprecher Hinrich Bernzen auf Anfrage dieser Zeitung. „Es sieht gut aus. Die Menschen freuen sich auf die Möglichkeiten des neues Netzes.“ Am 1. Juni soll ergänzend das Greenfiber-Büro in der ehemaligen Kfz-Zulassungsstelle am Rathaus, eröffnet werden. Bis 30. Juni läuft die Vorvermarktung für das neue kommunale Breitbandnetz in Lübbecke. Die Stadt sowie die Stadtwerke wollen gemeinsam mit dem Unternehmen Greenfiber, das aktuell bereits den Ausbau für die ganz schlechten Verbindungen im Kreisgebiet vornimmt, sämtliche Haushalte mit der schnellen Leitung versorgen. Ein Interesse von 40 Prozent der Haushalte ist notwendig, damit sich der Ausbau lohnt und es losgehen kann, so lautet die Kooperationsvereinbarung. Zu der Zahl der bereits jetzt unterschriebenen Kundenverträge wollte Bernzen aktuell keine Angaben machen. Denn im Moment sei die Werbung noch in vollem Gange und erfahrungsgemäß würden vor allem in den letzten beiden Wochen vor dem Stichtag „Nägel mit Köpfen“ gemacht.