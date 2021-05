Paderborn -

In Paderborn ist in der Nacht zu Donnerstag ein 4er BMW-Cabriolet gestohlen worden. Die Besitzerin stellte den Wagen am Mittwochabend gegen 22 Uhr unter dem Carport vor einem Mehrfamilienhaus an der Lageschen Straße ab. Gegen 5.50 Uhr am Donnerstagmorgen stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug geklaut worden war.