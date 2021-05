Weiterer Corona-Ausbruch in Unterkunft

Warburg -

Von Ralf Benner

Nach den Corona-Fällen in der Gemeinschaftsunterkunft an der Kleebrede hat es einen weiteren Ausbruch in der Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße in Warburg gegeben, in der 45 Menschen leben. Dort haben sich 16 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat Bürgermeister Tobias Scherf dieser Zeitung auf Anfrage bestätigt.