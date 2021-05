Nach Angaben der Polizei war ein 52-Jähriger gegen 5.15 Uhr mit seinem VW Touran auf der B 252 in Richtung Brakel gefahren. Ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer kam in diesem Moment von der B 241 und wollte nach links auf die B 252 in Richtung Warburg abbiegen. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos entstand ein hoher Schaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von einem Abschleppunternehmer abtransportiert werden, erklärt die Polizei weiter.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen ist es während der Unfallaufnahme nicht gekommen, heißt es in der Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Höxter abschließend.