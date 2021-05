Ein Livestyle-Magazin über den Tod

Die Werkschau am Fachbereich Gestaltung der FH Bielefeld findet zum zweiten Mal digital statt – Themen von gesellschaftlicher Relevanz

Bielefeld -

Von Uta Jostwerner

Zweimal im Jahr entstehen am Fachbereich Gestaltung der FH Bielefeld zahlreiche Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten im Spektrum der vier Studienrichtungen „Mode“, „Fotografie und Bildmedien“, „Kommunikationsdesign“ und „Digital Media and Experiment“. In vielen Abschlussarbeiten widmen sich die Absolventen wichtigen Fragen der Gegenwart und konfrontieren den Betrachter mit überraschenden Positionen und gesellschaftlich relevanten Themen.