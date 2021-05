Welle blinder Zerstörungswut in Bad Lippspringe

An diesen 14. Mai 2021 dürfte sich Tanja Berghahn-Macken, Leiterin des Fachbereichs Bauen, noch längere Zeit erinnern: „Morgens und später noch einmal am frühen Nachmittag wurden wir informiert, dass der Quellen-Abfluss in der Liborius-Trinkhalle defekt sei. Die Angaben bestätigten sich schnell bei einem Vororttermin unserer Mitarbeiter. Und beide Male gelang es, die Abflussverstopfung wieder zu beseitigen.“ Gegen Abend desselben Tages wurde die Stadt ein weiteres Mal alarmiert. Wieder war das Ablaufbecken verstopft. Anders als zuvor, quoll aus dem Abfluss eine schwarze Substanz hervor.