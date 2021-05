Der „KulturRucksack“ umfasst 23 Angebote, einiges findet in Kalletal statt: Shibori, 5. Juli, 10 bis 15 Uhr in der Jacobischule: Mit dieser japanischen Textil-färbetechnik werden T-Shirts und Baumwollbeutel gestaltet. Schafwolle färben und spinnen auf dem Hof Stock am 17. und 18. September, 16 bis 19 Uhr, beziehungsweise 10 bis 13 Uhr. Glutbrand: Holzlöffel gestalten am Lagerfeuer auf dem Hof Stock, 24. und 25. September, 16 bis 19 Uhr, beziehungsweise 10 bis 13 Uhr. Häkeln – Mützen, Schals und Loops: 18., 19., 22. Oktober, 10 bis 13 Uhr, Bürgerhaus Hohenhausen.

Andere Angebote in den beteiligten Orten sind zum Beispiel: Theater spielen, Goldschmiede, Escape Room, Streetdance, Game Design, Beatbox-Crashkurs, Schreib- und Fotowerkstatt.

Die Initiatoren

Die Bürgermeister der drei beteiligten Kommunen bedanken sich bei den Mitarbeiterinnen für das vielfältige, spannende Programm und stellen heraus, dass der diesjährige Kulturrucksack prall gefüllt sei. Gerade in der Pandemie sei es wichtig, in den Sommer- und Herbstmonaten ein solches freiwilliges Angebot anzubieten.

Ingrid Krah als Verantwortliche hebt hervor, dass die Hälfte der Workshop-Angebote erstmalig stattfinden. Sie berichtet von dem großen Engagement und der Leidenschaft der vielen Dozentinnen und Dozenten, die diese Angebote durchführen. Die Corona-Pandemie sei Ansporn, trotz der Einschränkungen vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen. Mit den Dozentinnen und Dozenten seien deshalb viele neue Projekte auch im Outdoor-Bereich geplant worden.

Der Programm-Flyer

Er kann über die Homepage der Gemeinde Kalletal heruntergeladen werden.