Sie richtet sich an Kinder und Familien, die Spaß haben, eine kleine Tour durch die Lübbecker Innenstadt zu unternehmen und dabei gleichzeitig einige Fragen zu beantworten.

Alles, was sich über unseren Köpfen befindet, wird schnell übersehen. Wer allerdings bei der Stadtrallye „Kopf hoch“ mitmacht, wird merken, dass es gerade dort vieles zu entdecken gibt. So findet man zum Beispiel an Fachwerkhäusern bunte Schnitzereien, die nicht nur Zierde sind, sondern auch Bedeutungen haben. Andere Fassaden zeigen, was vor mehr als 100 Jahren modern war. Und tatsächlich gibt es ein Türmchen in der Innenstadt mit einer märchenhaften Geschichte.

Zur Teilnahme an der Rallye ist ein Handy notwendig, um die Aufgaben, die in einem QR-Code versteckt sind, lesen zu können. Weitere Hinweise und der Laufzettel zu dieser Rallye sind unter www.unser-ferienprogramm.de/luebbecke zu finden. Eine Registrierung ist für die Teilnahme nicht notwendig. Wer mag, kann den Laufzettel an die Stadt zurücksenden und an einer Verlosung von Einkaufsgutscheinen „Lübbecke Card“ teilnehmen. Weitere Infos gibt es unter ferienspiele@luebbecke.de oder auch unter 05741/276174.