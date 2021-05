Gebaut wird ein Kreuzungsbauwerk, das demnächst den Anschluss des großen Neubaugebietes Lerchenweg an die Innenstadt und den Schulcampus sichert. Bei einem Ortstermin gaben am Donnerstag Bürgermeister Werner Peitz sowie Edgar Heidgerken vom städtischen Fachbereich Bauen und Planen einen Überblick zum bisherigen Verfahren, zum aktuellen Stand der Dinge und zu den künftigen Maßnahmen. Ein Blick zurück Doch zunächst ein Blick zurück: Der Bau einer Unterführung zur Anbindung des Baugebietes Lerchenweg ist aus Sicht der Stadt Delbrück lediglich „dritte Wahl“. Wie mehrfach berichtet , wäre es weitaus kostengünstiger und schneller gegangen, wenn an dieser Stelle eine Ampelanlage samt Vorampel zur Verkehrsregelung hätte errichtet werden dürfen. Der für die B64 zuständige Landesbetrieb Straßen NRW erteilte dafür keine Genehmigung. Auch der Bau eines Kreisverkehrs wurde abgelehnt. So kam es zur Variante Unterführung.