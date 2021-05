Derzeit „nur einen Pfeil im Köcher“

Doch ob die neue Heimat der Schildescher Wehr dort entstehen kann, ist noch lange nicht sicher. Der Knackpunkt ist hier – wie bei vielen andern Flächen, die schon geprüft wurden. die mögliche Lärmbelästigung für die Nachbarn. Bislang, so Peter, sei der Gerätehausneubau auf der Grünfläche, die an den Abenteuerspielplatz angrenzt, bisher deshalb eher nicht möglich gewesen. Nun soll jedoch ein Gutachter beauftragt werden, der die Lärmbelastung für die umliegenden Wohnungen prüfen soll. Vorliegen wird das Ergebnis jedoch laut Reinhold Peter frühestens in etwa drei Monaten. Die Suche nach einem Standort für den Neubau eines Gerätehauses für die Schildescher Feuerwehr läuft seit vielen Jahren.