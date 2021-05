Und das sieht auch die Koalition aus SPD, Grünen und Linken in der Bezirksvertretung Schildesche so. Deshalb hatte sie eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, wie die Spielplätze im Stadtbezirk gerade für Kleinkinder besser gestaltet werden könnten und selbst Vorschläge gemacht – wie Krabbeltunnel, kleine Rutschtürme und eben Kleinkindschaukeln. Mit der Antwort des städtischen Umweltbetriebs (UWB) sind die drei Parteien allerdings nicht zufrieden. Im März hatte der SPD-Ortsverein Schildesche die Schildescher nach ihren Wünsche für die Spielplätze in ihrem Stadtbezirk gefragt.