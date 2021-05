Barfuß in der Schelpe spielen

Höxter -

Von Marius Thöne

Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für die Naturerlebnisfläche an der grünen Mühle in Höxter beginnen. Die Pläne für das Projekt, das mit rund 205.000 Euro aus dem Europäischen Strukturfonds EFRE gefördert wird, sind am Mittwochabend in einer Online-Veranstaltung von den Planern der Technischen Hochschule in Höxter vorgestellt worden. Insgesamt liegen die Baukosten bei 260.000 Euro.