Und das nicht nur in vier neuen Wohnhäusern, die der Investor Mojsin Invest auf dem Gelände der ehemaligen Tennisanlage errichten werden. Schon bald sollen erste Mitarbeiter in die Alte Dorfschule einziehen. Das waren zwei von vielen neuen Erkenntnisse eines digitalen Info-Abends zu dem die Firmen Westfleisch und Mojsin Invest auf Initiative der Hedemer Dorfgemeinschaft für Mittwochabend eingeladen hatten. 44 Teilnehmern an dem Online-Meeting mit vielen Fragen zeugten von der Sorge der Hedemer hinsichtlich der Pläne. Rede und Antwort standen Dario Djacic (Geschäftsführer Mojsin Invest), Christoph Clemens (Standortleiter Westfleisch Lübbecke), Wolfram Baßmann, (Westfleisch-Wohnungsmanagement WE-Service) und Cristian Opris (Westfleisch-Integrationsbeauftragter).