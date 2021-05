So beklagen sich Anwohner und Geschäftsleute in Schildesche über einen „selbst ernannten Dorf-Sheriff“, der dort „Jagd auf Falschparker“ macht, auch anderswo in der Stadt klagen Bewohner über derartige Zeitgenossen. „Das Denunziantentum lebt,“ sagt Christiane Krumbholz, stellvertretende Leiterin des Ordnungsamtes. Gerade auch im Zuge der Corona-Beschränkungen komme es immer wieder zu Meldungen von Privatpersonen. 3000 private Anzeigen sind im vergangenen Jahr beim Bielefelder Ordnungsamt eingegangen, 2019 waren es lediglich 1400 – mehr als eine Verdoppelung binnen Jahresfrist. Ein Trend, der auch in anderen Kommunen in NRW erkennbar ist. Wobei in Bielefeld ein Großteil der Anzeigen auf wenige „Melder“ zurückgeht.