Viele andere Potenzialflächen sind aufgrund der Eingaben kleiner geworden beziehungsweise zwei sogar gleich ganz entfallen (wir berichteten am Donnerstag) . Insgesamt hat sich die für Windenergie nutzbare Fläche gegenüber dem Entwurf mit 834 Hektar auf 709 Hektar reduziert. Für die Zone 1 hingegen sei nachvollziehbar dargelegt worden, dass eine ursprünglich angenommene Abgrabungsfläche nicht mehr betrieben werde, so dass dieser Bereich der Konzentrationszone zugeschlagen wurde, heißt es in der Begründung der Stadt. Außerdem wurde die Fläche gegenüber dem Entwurf entlang der Beke geteilt, um einen Schutzstreifen zu schaffen. Allein zu dieser Fläche 1 hat es eine Reihe von Bürgereingaben gegeben. Auch Ortsvorsteher Ralf-Peter Fietz hat seinem Ärger Luft gemacht.