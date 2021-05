Der Düsseldorfer Landtag wählte den 57-Jährigen am Mittwoch in das neue Amt. Seine Tätigkeit am Landgericht Paderborn wird Haas aber weiterhin fortführen.

Anlass war die Wahl der Kölner Rechtsprofessorin Barbara Dauner-Lieb (66) zur neuen Präsidentin des NRW-Verfassungsgerichtshofs. Die Neuwahl war, wie berichtet, nötig geworden, weil die bisherige Präsidentin Ricarda Brandts (65) Ende des Monats in den Ruhestand geht und ihr Stellvertreter sowie weitere stellvertretende Mitglieder ebenfalls aus ihren Ämtern ausscheiden.

Für die Wahl von Haas sprachen sich CDU, SPD, FDP sowie Grüne aus. Haas erhielt von 183 abgegebenen Stimmen insgesamt 176 Ja-Stimmen (96,2 Prozent).

„Wir freuen uns, dass mit Dr. Michael Haas künftig auch jemand aus unserer Region eine Stimme im Verfassungsgerichtshof hat. Gemeinsam wollen wir zusammenarbeiten und Paderborn als Gerichtsstandort weiter stärken“, erklärten die beiden heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Daniel Sieveke und Bernhard Hoppe-Biermeyer, die zu den ersten Gratulanten zählten.

Haas, Vater von drei Kindern, lebt mit seiner Frau Carola in Werl und ist seit Herbst 2019 Nachfolger von Klemens Thielmann als Präsident des Landgericht Paderborn. Der geborene Hammer und in Dortmund aufgewachsene Haas studierte Rechtswissenschaften in Marburg und Münster und war unter anderem am Landgericht Dortmund, im Bundesministerium der Justiz und als Vizepräsident des Landgerichts Münster tätig.