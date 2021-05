Ein Meisterwerk in allen Details

Von Pfingstsamstag an bis zum 21. November erfahren die Besucher alles über das Bild, das der Star der Renaissance (1452-1519) für den Speisesaal des ehemaligen Klosters Santa Maria delle Grazie in Mailand zwischen 1495 und 1497 malte und das heute dort wegen des schlechten Zustands maximal 15 Minuten lang betrachtet werden darf. In der Klosterkirche in Dalheim können sich die Kunstfreunde bei der Reproduktion in der Originalgröße von gut neun mal vier Meter mehr Zeit nehmen. „Sie können sich im Detail und mit Muße auf das Kunstwerk einlassen“, sagte am Donnerstag die wissenschaftliche Projektleiterin Dr. Helga Fabritius. Das Hinsehen lohnt sich.