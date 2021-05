„Lieblingsstücke“ aus dem Süden

Bad Oeynhausen -

Von Lydia Böhne

Mit ihrem Laden „Lieblingsstück“, der am Mittwoch an der Klosterstraße 17 eröffnet hat, ist für Nicola Höschele ein Traum in Erfüllung gegangen. Letzter Anstoß für die Entscheidung eines eigenen Geschäfts war laut der 52-Jährigen das Projekt „Dein Kurstadtladen“, bei dem die Stadt Bad Oeynhausen als Zwischenmieter fungiert und Immobilien kostengünstig an Einzelhändler weitervermietet.