Badespaß für maximal zwei Stunden

Ab Pfingstmontag, 24. Mai, wird das Freibad Lohe voraussichtlich für Badegäste und Schwimmer wieder geöffnet. Das haben die SBO mitgeteilt. Unter Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzstandards sind diese Öffnungsmodelle möglich: Wenn an fünf aufeinander folgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz unter einem Wert von 100 liegt: Öffnung am übernächsten Tag zum Zwecke der Sportausübung, ohne Nutzung der Liegewiesen. Wenn an fünf aufeinander folgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz unter einem Wert von 50 liegt: Öffnung am übernächsten Tag zum Zwecke der Sportausübung, mit Nutzung der Liegewiesen. Steigt die 7-Tage-Inzidenz an mehr als drei aufeinander folgenden Tagen auf einen Wert von über 100, entfallen in der Regel die Öffnungen. Dann wird das Bad voraussichtlich wieder geschlossen.