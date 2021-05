Ärztin will nicht impfen: Patienten sauer

Seit Anfang April werden Haus­ärzte deutschlandweit in die Corona-Impfkampagne einbezogen. Voraussichtlich im Juni soll die Priorisierung enden, so dass sich jeder bei seinem Arzt einen Termin holen kann. So weit die Theorie. Dafür müssen jedoch zunächst einmal ausreichend Impfstoff und Kapazitäten in den Praxen vorhanden sein. Doch was machen Patienten, wenn ihr Hausarzt sich nicht an der Impfkampagne beteiligt? Diese Frage stellen sich derzeit Patienten einer Altenbekener Hausärztin, die nach Informationen dieser Zeitung nicht gegen das Coronavirus impft. Für Unmut bei Betroffenen sorgt dabei auch die Falsch­information, dass angeblich ein anderer Hausarzt im Ort die Patienten der Ärztin mitimpfen würde. Das stimmt nicht. Auf Anfrage dieser Zeitung wollte sich die Ärztin nicht äußern und verwies ans Impfzentrum und an die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). „Grundsätzlich ist Impfen eine freiwillige Leistung eines jeden Arztes“ Dr. Ulrich Polenz leitet die KVWL-Bezirksstelle Paderborn. Bislang sei ihm der Fall aus Altenbeken nicht bekannt gewesen, sagt er auf Anfrage dieser Zeitung. Polenz: „Grundsätzlich ist Impfen eine freiwillige Leistung eines jeden Arztes.