Mit Sicherheit gut fahren

Sven Müller bildet in der Fahrschule Walther in Bad Oeynhausen auf dem Motorrad aus – bekannter Online-Fahrlehrer

Bad Oeynhausen -

Von Gabriela Peschke

S ven Müller sitzt in Motorradkombi auf einer 800er BMW. Boxenstopp zwischen zwei Fahrstunden auf dem Gelände der Fahrschule Walther an der Weserstraße. Wie viele Stunden hat er schon auf dem „Bock“ verbracht? Der 52-Jährige lacht – und fängt an zu rechnen: Fahrlehrer seit 1999, in all den Jahren zahlreiche Fahrschüler auf dem Motorrad ausgebildet, das macht etliche Stunden Zweiradbetrieb im eigenen Leben. Aber für Sven Müller ist das der schönste Beruf, den er sich vorstellen kann. Sein Wissen weitergeben und „Motorrad-Freaks“ zu sicherheitsbewussten Straßenteilnehmern ausbilden, das ist sein Anspruch.