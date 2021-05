Mit digitaler Sozialarbeit Kontakte erhalten

Mit ihrem Kollegen Stefan Schemmann ist die 40-Jährige Ansprechpartnerin für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Flüchtlingsarbeit. Dabei gehe es nicht nur um Unterstützung etwa bei der Wohnungssuche oder Behördengängen, auch der zwischenmenschliche Kontakt sei wichtig, damit sich die geflüchteten Menschen gut einleben können, so Feller. Ihr persönlicher Hintergrund helfe ihr bei dieser Aufgabe: In Kaliningrad geboren, ist sie 2017 nach Deutschland zugewandert. „Ich kenne auch die andere Seite und weiß, wie man sich fühlt, wenn man in ein fremdes Land kommt“, sagt sie. Da ihr russischer Universitätsabschluss hier nicht anerkannt wurde, studierte sie an der FH Bielefeld noch einmal drei Jahre Soziale Arbeit.